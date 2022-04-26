ЦСКА сыграет с «Металлургом» в пятом матче финальной серии КХЛ в шесть защитников

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе ЦСКА встречу пропустит игрок обороны Богдан Киселевич, москвичи сыграют в шесть защитников.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Кошелев;
Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коробкин – Неколенко – Виделль, Юров.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;
Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Абрамов – Светлаков – Соркин;
Гуськов — Андронов — Мингачёв; Юртайкин.
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».
- 26 апреля 2022
-
16:10
-
15:38
-
15:12
-
15:00
-
14:30
-
14:17
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:01
-
08:50
-
08:30
-
08:18
-
05:38
- 25 апреля 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:02
-
22:00
-
21:53
-
21:38
-
21:30