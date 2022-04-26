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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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ЦСКА сыграет с «Металлургом» в пятом матче финальной серии КХЛ в шесть защитников

ЦСКА сыграет с «Металлургом» в пятом матче финальной серии КХЛ в шесть защитников
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Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе ЦСКА встречу пропустит игрок обороны Богдан Киселевич, москвичи сыграют в шесть защитников.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Кошелев;
Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коробкин – Неколенко – Виделль, Юров.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;
Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Абрамов – Светлаков – Соркин;
Гуськов — Андронов — Мингачёв; Юртайкин.

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».

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