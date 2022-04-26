ЦСКА сыграет с «Металлургом» в пятом матче финальной серии КХЛ в шесть защитников

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе ЦСКА встречу пропустит игрок обороны Богдан Киселевич, москвичи сыграют в шесть защитников.

«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Кошелев;

Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коробкин – Неколенко – Виделль, Юров.

ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;

Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Абрамов – Светлаков – Соркин;

Гуськов — Андронов — Мингачёв; Юртайкин.



Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».