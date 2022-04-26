The Athletic: Овечкин поучаствовал в съёмке командного фото, но не мог многое делать рукой

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в съёмке командной фотографии после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б). Об этом сообщает The Athletic.

«Овечкин должен вернуться в строй со дня на день, судя по заявлениям «Вашингтона». Команда не тренировалась утром в понедельник, однако Овечкин был в форме и принял участие в ежегодной съёмке командного фото. Тем не менее, он не мог многое сделать своей левой рукой. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс» в ночь на среду», — говорится в сообщении.

Напомним, 36-летний россиянин получил травму после подножки от голкипера «Мэйпл Лифс» Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.



В текущем сезоне форвард принял участие в 77 матчах регулярки, забросив 50 шайб и отдав 40 результативных передач при показателе полезности «+8».