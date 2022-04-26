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Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года

Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года
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Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет ИИХФ принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России в соответствии с положением ИИХФ № 9.

Решение об отмене мероприятия было принято на последнем заседании Совета ИИХФ, которое состоялось во вторник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, Россия, с 5 по 21 мая 2023 года.

Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утверждён во время ежегодного конгресса ИИХФ 2022 года в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.

Совет ИИХФ отдал приоритет этому решению на апрельском заседании, чтобы обеспечить альтернативный вариант проведения и дать новому хозяину достаточно времени для подготовки», — говорится в сообщении.

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