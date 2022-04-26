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«Вы ждали, что нам его оставят?» Сушинский — о лишении России права проведения ЧМ-2023

«Вы ждали, что нам его оставят?» Сушинский — о лишении России права проведения ЧМ-2023
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Кто о справедливости сейчас говорит? Что воду гонять? Мы с вами ничего не решаем. Вы ждали, что нам его оставят?» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ИИХФ сообщила, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

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