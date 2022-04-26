Александр Овечкин пропустил утреннюю тренировку «Вашингтона» после полученной травмы

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил утреннюю тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Статус повреждения форварда по-прежнему «со дня на день». В ночь с 26 на 27 апреля «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.



В текущем сезоне форвард принял участие в 77 матчах регулярки, забросив 50 шайб и отдав 40 результативных передач при показателе полезности «+8».