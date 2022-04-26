Защитник ЦСКА Провольнев ударил форварда «Магнитки» Коробкина клюшкой по лицу

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч финала Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимает ЦСКА. К началу второго периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На последней минуте стартового игрового отрезка защитник московских армейцев Владислав Провольнев грубо сыграл против нападающего магнитогорцев Егора Коробкина. Сначала хоккеисты столкнулись у борта в средней зоне после того, как форвард «Металлурга» выбросил шайбу. Затем Провольнев грубо ударил Коробкина по лицу клюшкой. Хоккеист ЦСКА был удалён на две минуты.

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Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».