«Как были подлецами, так и остались». Кожевников — о решении лишить Россию ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Ожидаемые вещи. Люди заигрались. Что здесь непонятно что-то? Подлецы. Говорят одно, а делают другое. У нас полмира так делает. И Европа туда же. Они как были подлецами, так и остались», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ИИХФ сообщила, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.



Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.