39-летний Кошечкин побил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии в финале КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч финала Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимает ЦСКА. После второго периода выигрывают гости — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 36-й минуте Константин Окулов вывел ЦСКА вперёд, впервые за два матча поразив ворота Василия Кошечкина. Российский голкипер побил рекорд Ильи Сорокина по продолжительности сухой серии в финале плей-офф КХЛ (137:55). 39-летний Кошечкин не пропускал в течение 156 минут 34 секунд. Этот результат также стал рекордным в истории «Металлурга» в рамках плей-офф КХЛ, а также третьим в истории клуба в плей-офф чемпионатов России (157:52 — у Трэвиса Скотта, 179:18 — у Игоря Карпенко).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».
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