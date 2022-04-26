Окулов стал первым игроком в истории ЦСКА, набравшим 50 очков в плей-офф КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч финала Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимает ЦСКА. После второго периода выигрывают гости — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте Константин Окулов вывел ЦСКА вперёд. Армейцы выиграли борьбу и провели быструю атаку. Никита Нестеров отдал передачу вперёд, Окулов прорвался по правому флангу и с кистей бросил в дальний угол — Василий Кошечкин не дотянулся до шайбы.

Таким образом, Окулов набрал 50-е (20+30) очко в плей-офф КХЛ за ЦСКА и стал первым игроком армейцев, достигшим этой отметки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».