«Спорт уже давно в политике». Мостовой — о решении лишить Россию права проведения ЧМ-2023

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Вообще не удивляет. Это длится уже больше месяца, поэтому все решения, которые принимаются, меня не удивляют. Первые неделю это удивляло. Мы говорили: «Давайте разделять политику и спорт». Сейчас понятно, что никто ничего не будет отделять. Спорт уже давно в политике. Конкретно мы не можем ничего сделать. Здесь у нас выход один: как можно быстрее закончить то, что сейчас происходит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.