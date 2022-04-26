«Радует, что такие сражения происходят у нас в КХЛ!» Кожевников — о «Магнитке» и ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).
«ЦСКА — молодцы, старались, выиграли, здорово отыграли в обороне, это самое главное для них. Дальше матч в Москве, радует, что такие сражения происходят у нас в КХЛ! Ребята играют чисто, без грязи. Смотрибельный хоккей. Нервы напряжены. Смотрим дальше. У «Магнитки» много чего было, но немного не хватило, нервы не железные, где-то потряхивает. Если есть мастерство, нужно пасы в клюшку отдавать. Сейчас самое главное — нервы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлов Панышевым.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча закончилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).
- 26 апреля 2022
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