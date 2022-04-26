Фетисов отреагировал на победу ЦСКА в пятом матче финальной серии с «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).
«В этом и прелесть хоккея: не забил ты — получай в свои ворота. Нахожусь в командировке, не всегда есть возможность следить за матчами целиком. Сегодня смотрел только десять минут третьего периода: как раз в этот момент ЦСКА сравнял счёт. Мне показалось, что команда Фёдорова сумеет выиграть в овертайме. Интрига сохраняется. Пускай играют дальше.
Семь матчей? Я не предсказатель. У «Магнитки» другие планы, а у ЦСКА нет права на ошибку. С другой стороны, терять особо нечего… В этом и прелесть хоккея: как тренер настроит свою команду, сумеет ли появиться новый герой. Перед игрой обычно спрашиваю: «Кто будет новый героем? Кто-то один или команда?». Поймите, один человек не побеждает игру. Каждая игра рождает нового героя. Сегодня, например, такими стали Федотов и Окулов. Будет новый герой шестого матча в белой или красной форме — увидим в четверг», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 26 апреля 2022
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