Крикунов: ЦСКА сегодня был заточен на гол. В серии победит тот, чей вратарь сыграет лучше

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).

«Игра была примерно равная: ни у одной из команд не было явного преимущества. ЦСКА были более заточены на гол. Свою последнюю проигранную игру они шайбу держали в два раза больше противника, но относились к этому, не обостряя ситуацию. Играли как будто на сохранение счёта. Смысл держать шайбу столько времени? Надо атаковать и идти на ворота. Сегодня так шли, старались вылезти. Они были более нацелены, чем «Магнитка».



Эта серия — игра вратарей. Кто из вратарей более свежий окажется, лучше сыграет, та команда и выигрывает. Обе команды близкие друг к другу по мастерству. ЦСКА сегодня сделал большой задел. Они проиграли три игры подряд, и сегодня было некуда отступать. В следующей игре тоже самое. Они перевели игру в Москву. «Магнитка» сыграет в свою классику: от обороны на контратаках. Контратака у них хорошая. Посмотрим, что будет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.