Борис Михайлов: у ЦСКА есть характер — они и дальше будут бороться с «Магниткой»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).

«В плей-офф, а особенно в финале, каждая встреча — на вес золота. Сегодня психологическое преимущество было у «Магнитки», но ЦСКА было некуда отступать. Игра действительно была от ножа — особенно для ЦСКА. Они проявили себя с самой лучшей стороны. Почему? Они сначала вели, потом проигрывали, но в итоге сравняли. Несколько раз играли в меньшинстве — выстояли. После этого забросили победную шайбу. Это говорит, что у команды есть характер и они дальше будут бороться в финальной серии. Поздравляю с трудной, но в тоже время хорошей победой!» — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.