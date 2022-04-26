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Главный тренер «Вашингтона» — о травме Овечкина: иногда нужно немного везения

Главный тренер «Вашингтона» — о травме Овечкина: иногда нужно немного везения
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал травму российского нападающего команды Александра Овечкина.

«Его возвращение в строй? Это зависит от того, как будет меняться его состояние. Сейчас статус его возвращения «день на день».

Иногда нужно немного везения, но он действительно сильный парень. Он ненавидит не играть. Он ненавидит пропускать матчи, поэтому захочет вернуться как можно скорее — а мы позаботимся о том, чтобы обеспечить ему подходящие условия для этого», — приводит слова Лавиолетта ESPN.

Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

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