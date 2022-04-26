Бекстрём — об Овечкине: с таким стилем игры неизбежно будешь получать травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал травму российского нападающего команды Александра Овечкина.

«Он всегда рядом, и он всегда играет. С таким стилем игры неизбежно будешь получать травмы. Но я думаю, что мысленно он очень силён. Он играет, несмотря ни на что. Это просто естественная часть его натуры. Он не пропускает матчи — неважно, насколько ему больно. Он один из тех парней, на которых всегда можно положиться», — приводит слова Бекстрёма ESPN.

Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.