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И. Воробьёв: могло случиться что-то особенное, но «Магнитка» не с дворовой командой играет

И. Воробьёв: могло случиться что-то особенное, но «Магнитка» не с дворовой командой играет
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ, 3-2).

«Плотная игра, оценил бы её хорошо для наших ребят. Но, к сожалению, бывает такое, когда играешь хорошо, а матч проигрываешь. Мы сделали ошибку в овертайме, пропустили гол — готовимся дальше. Автобус у ЦСКА? Ну, у нас были моменты, не всё так трагично. Да, плотная игра, но это ожидаемо от ЦСКА.

Конечно, по-особенному настраивались сегодня. Если бы в другую сторону пошло, то вообще могло кое-что особенное приключиться. Ждать ли изменений в составе? Мы сейчас посмотрим, разберём игру. Как восстанавливать команду психологически? Так вроде счёт в серии 3-2 в нашу пользу. Был 3-1? Ёлки-палки, мы же в финале играем, а не с дворовой командой.

«Металлург» имеет запас прочности по физике. Наедались в прошлых матчах не только мы, но и ЦСКА», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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