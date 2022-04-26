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Сборная Канады потерпела второе поражение на ЮЧМ, уступив в овертайме Чехии со счётом 5:6

Сборная Канады потерпела второе поражение на ЮЧМ, уступив в овертайме Чехии со счётом 5:6
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В Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена» завершился очередной матч юношеского чемпионата мира — 2022, в котором сборная Канады играла с Чехией. Встреча закончилась в овертайме победой чешской команды со счётом 6:5 (1:1, 3:2, 1:2, 1:0).

U18 ЧМ-2022. Группа A
26 апреля 2022, вторник. 16:30 МСК
Канада U18
Окончен
5 : 6
ОТ
Чехия U18
1:0 Мольденхауэр (Драгичевич) – 01:55 (5x5)   1:1 Бареш (Гамара, Шале) – 05:59 (5x4)   1:2 Кулих (Гамара, Шале) – 21:25 (5x4)   2:2 Фантилли – 22:38 (5x4)   2:3 Гаспар – 27:29 (5x3)   3:3 Драгичевич (Лоренз, Гойетт) – 34:43 (5x5)   3:4 Кулих (Шале, Шаповалив) – 35:15 (5x4)   4:4 Сипманн (Филмон) – 41:40 (5x5)   5:4 Делиц (Пикеринг, Хвидстон) – 49:06 (5x5)   5:5 Гамара (Кулих) – 57:26 (5x5)   5:6 Гамара – 61:50 (5x5)

На второй минуте Николас Мольденхауэр с передачи Лукаса Драгичевича вывел чехов вперёд. На шестой минуте Адам Бареш сравнял счёт. На 22-й минуте Иржи Кулих забил второй гол в ворота канадцев, однако через минуту Адам Фантилли восстановил равенство в счёте. Затем команды обменялись шайбами усилиями Яна Гаспара и Лукаса Драгичевича, а на 36-й минуте Иржи Кулих оформил дубль. На 42-й минуте Грейден Сипманн в очередной раз сравнял счёт. В середине третьего периода Кока Делиц впервые в матче вывел канадцев вперёд, однако на 58-й минуте Томаш Гамара сделал счёт 5:5. На второй минуте овертайма Томаш Гамара оформил дубль и принёс чехам победу.

Для Канады это поражение стало вторым после трёх матчей ЮЧМ — 2022. Чехи одержали вторую победу.

Турнирная таблица ЮЧМ - 2022
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