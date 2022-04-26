Сборная Канады потерпела второе поражение на ЮЧМ, уступив в овертайме Чехии со счётом 5:6

В Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена» завершился очередной матч юношеского чемпионата мира — 2022, в котором сборная Канады играла с Чехией. Встреча закончилась в овертайме победой чешской команды со счётом 6:5 (1:1, 3:2, 1:2, 1:0).
На второй минуте Николас Мольденхауэр с передачи Лукаса Драгичевича вывел чехов вперёд. На шестой минуте Адам Бареш сравнял счёт. На 22-й минуте Иржи Кулих забил второй гол в ворота канадцев, однако через минуту Адам Фантилли восстановил равенство в счёте. Затем команды обменялись шайбами усилиями Яна Гаспара и Лукаса Драгичевича, а на 36-й минуте Иржи Кулих оформил дубль. На 42-й минуте Грейден Сипманн в очередной раз сравнял счёт. В середине третьего периода Кока Делиц впервые в матче вывел канадцев вперёд, однако на 58-й минуте Томаш Гамара сделал счёт 5:5. На второй минуте овертайма Томаш Гамара оформил дубль и принёс чехам победу.
Для Канады это поражение стало вторым после трёх матчей ЮЧМ — 2022. Чехи одержали вторую победу.
- 26 апреля 2022
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