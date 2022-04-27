Скудра: Кошечкин провёл сумасшедшую сухую серию в ходе финала, он контролирует все матчи

Главный тренер «Сарыарки», известный тренер клубов КХЛ Петерис Скудра прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).



«Серия между «Металлургом» и ЦСКА меня впечатляет, уровень хоккея очень высокий, игры очень быстро проходят. Хоккей достаточно открытый, команды создают много моментов, чувствуется мастерство игроков. «Металлург», несмотря на то что проиграл, очень мощно выглядит в атаке, команда в ходе плей-офф смогла наладить игру в обороне. Особенно сравнивая с тем, что мы видели в серии с «Авангардом». Сейчас всё поменялось.



Надо отметить игру вратарей: Вася Кошечкин провёл сумасшедшую сухую серию в ходе финала. Он контролирует все матчи, это впечатляет, очень рад за него. Иван Федотов тоже доказывает, почему он был номер один на Олимпиаде. Сейчас мы видим хоккей очень высокого уровня. Молодые ребята впечатляют: Соркин, Коробкин, посмотрите на них. Эти ребята не были на ведущих ролях, сейчас они прибавляют и продолжают показывать высокий уровень хоккея в финале Кубка Гагарина», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.