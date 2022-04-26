Форвард «Вашингтона», который заменит Овечкина: Ови — воин, с ним всё будет в порядке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл, который должен заменить российского нападающего команды Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал травму капитана «столичных».
«Для меня это отличная возможность проявить себя перед выходом в плей-офф и как бы доказать тренерам, что, когда ребята получают травмы, я готов заполнить эту пустоту. Ови? С ним всё будет в порядке. Он воин, и он уже выходил из строя раньше. И, кажется, он всегда возвращается, поэтому мы с нетерпением ждм его возвращения — когда бы это ни случилось», — приводит слова 21-летнего Макмайкла ESPN.
Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
- 26 апреля 2022
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