Стали известны все четвертьфинальные пары юношеского чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 26 апреля, в Германии завершился групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. Стали известны все четвертьфинальные пары.

В первом четвертьфинале сыграют сборные США и Латвии, во втором — Чехия и Швейцария. В третьем матче встретятся Финляндия и Канада, а в четвёртом — Швеция и Германия.

Все четвертьфинальные встречи пройдут послезавтра, 28 апреля.

Полуфиналы запланированы на 30 апреля, а матч за третье место и финал состоится 1 мая.

Напомним, в группе А на первом месте финишировала команда США с девятью баллами. Чехия расположилась на втором месте, у неё пять очков. Затем идёт Канада, отставшая от чехов на один балл. Германия не набрала очков. В группе В неожиданно первую строчку занимала Швеция, набравшая шесть баллов и обошедшая Финляндию по дополнительным показателям. Швейцария в последнем туре обеспечила себе третью строчку, Латвия заняла последнее место (у обеих команд — по три очка).