Крикунов: Федотову раньше надо было дать отдохнуть, эмоций много ушло

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).



«Я думаю, что задача у ЦСКА была понятная — вернуть серию в Москву. Этого они добились. Сейчас будет задача выравнять и уйти в седьмой матч. Сегодня игра была равная, не сказал бы, что у кого-то было преимущество. Была игра вратарей. Почти в каждой встрече так. Оба сыграли здорово, поэтому эти команды и в финале Кубка Гагарина.



Федотову раньше надо было дать отдохнуть. У него была и Олимпиада, плюс он основной вратарь в ЦСКА, а это финал Кубка Гагарина. Эмоций много ушло. Просто так они не восстанавливаются. Посмотрим, успеет ли Иван восстановиться. А Кошечкин очень опытный.



В пятой встрече ЦСКА был более заточен на атаку. В прошлом матче, когда армейцы шесть минут владели шайбой, почти не было создано моментов. Накладывались звенья, делалось всё поочерёдно, но атаки как таковой не было, а в этот раз всё шло на ворота. В овертайме у ЦСКА было меньшинство, а перед этим уральцы сами в меньшинстве отбились. Тут вопрос к ЦСКА: зачем выскакивали вшестером? И не просто на смене — играть же начали! Лучше им с «Магниткой» не удаляться», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.