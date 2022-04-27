Овечкин не включён в состав «Вашингтона» на домашний матч с «Айлендерс»

36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит заключительный домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает журналистка The Athletic Саманта Пэлл в «Твиттере».

Хоккеисты «столичных» выйдут на игру с «Айлендерс» в следующих сочетаниях:

Коннор Макмайкл – Евгений Кузнецов – Том Уилсон;

Маркус Юханссон – Никлас Бекстрём – Коннор Шири;

Энтони Манта – Ларс Эллер – Ти Джей Оши;

Юхан Ларссон – Ник Дауд – Гарнет Хэтэуэй;

Мартин Фегервары – Джон Карлсон;

Дмитрий Орлов – Ник Дженсен;

Тревор ван Римсдайк – Джастин Шульц;

Илья Самсонов.

Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.