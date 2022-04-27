Никита Кучеров забил в седьмом матче кряду

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 1:1. На второй минуте отличился российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Ему ассистировали Стивен Стэмкос и Ник Пол.
Кучеров забил в седьмом матче кряду. Он повторил свой результат четырёхлетней давности. В сезоне-2017/2018 россиянин уже забивал в семи играх подряд. Эта шайба стала для Кучерова 24-й в текущем сезоне НХЛ. Всего на его счету теперь 63 (24+39) очка.
В составе «Коламбуса» отличился Оливер Бьёркстранд. Ему ассистировали Джек Рослович и Зак Веренски.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 27 апреля 2022
-
02:27
-
02:25
-
02:07
-
01:44
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:25
-
23:10
-
23:06
-
22:25
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
19:56
-
19:39
-
19:20
-
19:03
-
18:52
-
18:45
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:23
-
17:59
-
17:55
-
17:42