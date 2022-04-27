Никита Кучеров забил в седьмом матче кряду

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».



На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 1:1. На второй минуте отличился российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Ему ассистировали Стивен Стэмкос и Ник Пол.



Кучеров забил в седьмом матче кряду. Он повторил свой результат четырёхлетней давности. В сезоне-2017/2018 россиянин уже забивал в семи играх подряд. Эта шайба стала для Кучерова 24-й в текущем сезоне НХЛ. Всего на его счету теперь 63 (24+39) очка.



В составе «Коламбуса» отличился Оливер Бьёркстранд. Ему ассистировали Джек Рослович и Зак Веренски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.