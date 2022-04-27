Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 4:1.



У «Тампы» дублем отметился Стивен Стэмкос, а также отличились Никита Кучеров и Ондржей Палат. Кучеров забил в седьмом матче кряду. Также российский нападающий оформил три голевые передачи. После 45 матчей на счету Кучерова 66 (24+42) очков. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты 47 секунд, заработав «+1». Вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков.



В составе «Коламбуса» единственную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд. Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту 53 секунды, заработав «-2». Егор Чинахов сыграл 18 минут. В его активе показатель полезности «-2».