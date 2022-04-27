Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 4:1.
У «Тампы» дублем отметился Стивен Стэмкос, а также отличились Никита Кучеров и Ондржей Палат. Кучеров забил в седьмом матче кряду. Также российский нападающий оформил три голевые передачи. После 45 матчей на счету Кучерова 66 (24+42) очков. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты 47 секунд, заработав «+1». Вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков.
В составе «Коламбуса» единственную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд. Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту 53 секунды, заработав «-2». Егор Чинахов сыграл 18 минут. В его активе показатель полезности «-2».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Кучеров (Стэмкос, Пол) – 01:37 (5x5) 1:1 Бьёркстранд (Рослович, Веренски) – 02:59 (5x4) 2:1 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 16:47 (5x4) 3:1 Стэмкос (Кучеров) – 27:29 (5x5) 4:1 Палат (Кучеров, Стэмкос) – 54:53 (5x5)
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