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34 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Бостону»

34 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Бостону»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «мишек» отличились Эрик Хаула, Тейлор Холл, Джейк Дебраск и Брэд Маршан. За «Пантерз» забрасывали Густав Форслинг и Сэм Райнхарт.

33-летний российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. В нынешнем сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых в среднем пропускает 2,66 шайбы за игру, отражая 91,2% бросков.

Напомним, что «Флорида Пантерз», набрав 120 очков в 80 матчах, является лидером Восточной конференции НХЛ, а «Бостон Брюинз» (105) – идёт шестым. В оставшихся матчах «Бостону» предстоит сыграть с «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флориде» — с «Оттавой Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг – 08:00 (5x5)   1:1 Хаула (Пастрняк, Холл) – 16:18 (5x5)   2:1 Холл (Пастрняк) – 16:24 (5x5)   2:2 Райнхарт (Жиру, Дюклер) – 19:59 (5x4)   3:2 Дебраск (Маршан, Бержерон) – 24:59 (5x5)   4:2 Маршан (Бержерон) – 56:55 (en)
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