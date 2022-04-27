34 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Бостону»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «мишек» отличились Эрик Хаула, Тейлор Холл, Джейк Дебраск и Брэд Маршан. За «Пантерз» забрасывали Густав Форслинг и Сэм Райнхарт.

33-летний российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. В нынешнем сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых в среднем пропускает 2,66 шайбы за игру, отражая 91,2% бросков.

Напомним, что «Флорида Пантерз», набрав 120 очков в 80 матчах, является лидером Восточной конференции НХЛ, а «Бостон Брюинз» (105) – идёт шестым. В оставшихся матчах «Бостону» предстоит сыграть с «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флориде» — с «Оттавой Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс».