Дубль Мэттьюса и ассист Любушкина помогли «Торонто» разгромить «Детройт»
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В матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу канадцев.
Счёт встречи на 36-й минуте открыл форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с передачи Джейсона Спецца и Колина Блэквелла. На 45-й минуте матча Джон Таварес удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировали Вильям Нюландер и россиянин Илья Любушкин. Окончательный результат установил Мэттьюс, записавший на свой счёт дубль на 46-й минуте. Голевые передачи отдали Нюландер и Морган Райлли.
Примечательно, что эта победа стала для «Мэйпл Лифс» четвёртой во всех очных противостояниях в сезоне против «Ред Уингз».
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