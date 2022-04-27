Две голевые Капризова не помогли «Миннесоте» одолеть «Аризону»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



Уже на 12-й минуте форвард хозяев Райан Хартман открыл счёт в матче. Голевой пас отдал нападающий из России Кирилл Капризов. На 39-й минуте сравнял Антон Строльман. А через две минуты вывел гостей вперёд Джек Макбэйн. Антуан Руссель увеличил преимущество своей команды на 43-й минуте.



На 45-й минуте Йоэль Эрикссон Эк опять с передачи Капризова сократил отставание в счёте. Через минуту Маркус Фолиньо сравнял счёт.



На 51-й минуте Трэвис Бойд вывел гостей вновь вперёд. А за минуту до сирены Фил Кессел поставил точку в этом матче.