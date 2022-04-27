Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Две голевые Капризова не помогли «Миннесоте» одолеть «Аризону»

Две голевые Капризова не помогли «Миннесоте» одолеть «Аризону»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Уже на 12-й минуте форвард хозяев Райан Хартман открыл счёт в матче. Голевой пас отдал нападающий из России Кирилл Капризов. На 39-й минуте сравнял Антон Строльман. А через две минуты вывел гостей вперёд Джек Макбэйн. Антуан Руссель увеличил преимущество своей команды на 43-й минуте.

На 45-й минуте Йоэль Эрикссон Эк опять с передачи Капризова сократил отставание в счёте. Через минуту Маркус Фолиньо сравнял счёт.

На 51-й минуте Трэвис Бойд вывел гостей вновь вперёд. А за минуту до сирены Фил Кессел поставил точку в этом матче.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022