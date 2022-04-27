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Валерий Ничушкин забил 25-й гол в сезоне в матче с «Сент-Луисом»

Валерий Ничушкин забил 25-й гол в сезоне в матче с «Сент-Луисом»
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В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:0.

На 23-й минуте матча первый гол в этом противостоянии забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Пасом ему помог забросить 25-ю шайбу в сезоне канадский форвард Натан Маккиннон.

Уже через две минуты хозяева удвоили преимущество. На теперь отличился американский защитник Эрик Джонсон. Помогли ему с передачами Джей Ти Комфер и Алекс Ньюхук.

На данный момент Ничушкин провёл в текущем сезоне НХЛ 60 матчей, в которых ему удалось забить 25 голов и отдать 26 голевых передач.

Всего в НХЛ у форварда 404 сынранных матча, 71 заброшенная шайба и 102 ассиста.

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