Валерий Ничушкин забил 25-й гол в сезоне в матче с «Сент-Луисом»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:0.



На 23-й минуте матча первый гол в этом противостоянии забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Пасом ему помог забросить 25-ю шайбу в сезоне канадский форвард Натан Маккиннон.



Уже через две минуты хозяева удвоили преимущество. На теперь отличился американский защитник Эрик Джонсон. Помогли ему с передачами Джей Ти Комфер и Алекс Ньюхук.



На данный момент Ничушкин провёл в текущем сезоне НХЛ 60 матчей, в которых ему удалось забить 25 голов и отдать 26 голевых передач.



Всего в НХЛ у форварда 404 сынранных матча, 71 заброшенная шайба и 102 ассиста.

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