Дубль Робертсона принёс «Далласу» победу над «Вегасом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



Счёт в матче открыли на 20-й минуте гости – отличился Уильям Каррье. На 34-й минуте за хозяев сравнял Джейсон Робертсон. На 40-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Чандлера Стивенсона. На 44-й минуте перевёл матч в овертайм всё тот же Робертсон. В дополнительное время команды забить друг другу не смогли. А в серии послематчевых буллитов точным оказался Миро Хейсканен.



«Даллас» одержал вторую победу подряд. «Вегас», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.