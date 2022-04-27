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Дубль Робертсона принёс «Далласу» победу над «Вегасом»

Дубль Робертсона принёс «Далласу» победу над «Вегасом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли на 20-й минуте гости – отличился Уильям Каррье. На 34-й минуте за хозяев сравнял Джейсон Робертсон. На 40-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Чандлера Стивенсона. На 44-й минуте перевёл матч в овертайм всё тот же Робертсон. В дополнительное время команды забить друг другу не смогли. А в серии послематчевых буллитов точным оказался Миро Хейсканен.

«Даллас» одержал вторую победу подряд. «Вегас», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Макнэбб) – 19:11 (5x5)   1:1 Робертсон (Харли, Хинц) – 33:31 (5x5)   1:2 Стивенсон (Стоун, Айкел) – 39:56 (5x4)   2:2 Робертсон (Клингберг, Павелски) – 43:13 (5x5)   3:2 Хейсканен – 65:00 (ПБ)
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