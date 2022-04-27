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Три очка Хьюза помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

Три очка Хьюза помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

На 3-й минуте матча счёт открыли гости после точного выстрела Шелдона Дриса. Через минуту удвоил преимущество Джей Ти Миллер с передачи Куинна Хьюза. На 16-й минуте забил за хозяев ещё и Оливер Экман-Ларссон.

На 25-й минуте первую шайбу отыграл Джордан Эберле. На 30-й за минуте отрыв до минимума сократил Морган Гики.

Но на 54-й минуте забил за хозяев Люк Шенн, которому ассистировал всё тот же Хьюз. А на 56-й минуте Хьюз и сам забил гол.

Российский нападающий Василий Подколзин в этом матче очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дрис (Экман-Ларссон) – 02:46 (5x5)   2:0 Миллер (Гарланд, Хьюз) – 03:34 (5x5)   3:0 Экман-Ларссон (Гарланд, Петан) – 15:05 (5x4)   3:1 Эберле (Бенирс, Макканн) – 24:59 (5x4)   3:2 Гики (Шихан, Ларссон) – 29:12 (5x5)   4:2 Шенн (Хаймор, Хьюз) – 53:10 (5x5)   5:2 Хьюз (Гарланд) – 55:59 (5x5)
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