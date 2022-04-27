Галлан: если бы игра с «Каролиной» была в плей-офф, Панарин бы вернулся на лёд

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал ситуацию с российским форвардом Артемием Панариным, который минувшей ночью получил травму в игре с «Каролиной Харрикейнз».
«Если бы эта игра была на следующей неделе и это был плей-офф, Панарин и Копп, скорее всего, вернулись бы, чтобы играть. Они не вернулись сегодня вечером, потому что мы проявляем осторожность и не хотим ничем рисковать в плей-офф, который начнётся на следующей неделе», – цитирует Галлана журналист Дан Розен в «Твиттере».
Напомним, 30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца встречу регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями.
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