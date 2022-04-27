Определилась вторая пара первого раунда Кубка Стэнли
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«Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» сыграют в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обе команды выступают в Тихоокеанском дивизионе. После 80 игр «Эдмонтон» занимает второе место, набрав 100 очков, у «Лос-Анджелеса» 96 баллов. До конца регулярного чемпионата команды проведут ещё по две игры.
На первом месте в дивизионе идёт «Калгари Флэймз», у которого 110 баллов. Четвёртую строчку занимает «Вегас Голден Найтс» с 91 очком. Таким образом, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» так и останутся на втором и третьем местах.
Ранее определилась ещё одна пара первого раунда Кубка Стэнли. «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Миннесотой Уайлд».
Напомним, по ходу регулярного чемпионата каждая из команд должна провести по 82 матча.
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