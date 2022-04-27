Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом, а также оформил ассистентский хет-трик, благодаря чему набрал 122 очка в текущем сезоне.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Макдэвид побить рекорд Никиты Кучерова по очкам за сезон НХЛ?»

Напомним, рекорд в новейшей истории (с постлокаутного сезона-2005/2006) принадлежит российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову – 128 очков в сезоне-2018/2019. На данный момент Макдэвид занимает четвёртое место по количеству очков за сезон, уступая Яромиру Ягру (123, 2005/2006) и Джо Торнтону (125, 2005/2006).



В текущем сезоне на счету Макдэвида 44 гола и 78 результативных передач.