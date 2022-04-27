«Нефтехимик» продлил контракты с тремя хоккеистами

ХК «Нефтехимик» продлил контракты с голкипером Азатом Шакировым, защитником Булатом Мотыгуллиным и нападающим Тимофеем Барсуковым, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
С 19-летним Шакировым подписан контракт сроком на два года. Минувший сезон вратарь провёл в МХК «Реактор», за который сыграл в 32 матчах МХЛ.
С 22-летним Мотыгуллиным заключён двусторонний контракт сроком на два года. В минувшем сезоне защитник выступал в «Ижстали» в Высшей хоккейной лиге. На его счету 34 матча в регулярном чемпионате и 13 набранных очков: три гола и 10 результативных передач.
С 19-летним Барсуковым подписан трёхсторонний контракт сроком на два года. В минувшем сезоне нападающий дебютировал в КХЛ, сыграв в 13 матчах, где набрал одно очко за результативную передачу, а большую часть чемпионата провёл в «Реакторе» в МХЛ. Сыграл 35 матчей, забил четыре гола и отдал шесть передач.
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