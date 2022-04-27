Третьяк — об исключении из Евротура: мир перевернулся. Нам даже не пришло письмо

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал исключение России из состава участников Евротура.



«Я никогда не думал, что узнаю о том, что мы не играем в Евротуре, из шведских газет. Мир перевернулся. Мы больше 20 лет играли со сборными Чехии, Швеции, Финляндии. И нам даже не пришло письмо», – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, 16 марта стало известно, что сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на два года, а её место заняла команда Швейцарии. В состав турнира входят четыре сборные: Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария, заменившая Россию.



Уже в мае швейцарцы сыграют на шведском этапе Еврохоккейтура. Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия во всех международных соревнованиях в 2022 году.

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