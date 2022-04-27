70-летний Третьяк объяснил, почему решил снова баллотироваться на пост президента ФХР

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, почему решил баллотироваться на пост президента Федерации хоккея России.
«Я себя чувствую достаточно молодым, вы же не видите старичка 70-летнего. У меня большой опыт как у игрока, который прошёл всё: четыре Олимпиады, 15 чемпионатов мира. Я знаю хоккей изнутри очень хорошо. Я в Государственной Думе уже работаю 18 лет, это большой стаж.
Уходить в сегодняшнее время, мне кажется, нельзя. Сегодня очень сложная обстановка. Операция, которая сегодня идёт на Украине, она уйдёт. Потом надо опять налаживать связи. К большому сожалению, у меня не укладывается в голове то, что сегодня происходит в мире, когда политику смешивают со спортом. У нас отобрали молодёжный чемпионат мира в Омске и Новосибирске, отобрали чемпионат мира в Санкт-Петербурге.
У меня хорошие связи с Международной федерацией хоккея, и вообще в мире. Мы будем добиваться признания, дальнейшего сотрудничества в международном плане с нашими федерациями, с олимпийским комитетом. И, конечно, продолжать ту работу, которая уже ведётся», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 апреля 2022
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