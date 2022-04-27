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70-летний Третьяк объяснил, почему решил снова баллотироваться на пост президента ФХР

70-летний Третьяк объяснил, почему решил снова баллотироваться на пост президента ФХР
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Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, почему решил баллотироваться на пост президента Федерации хоккея России.

«Я себя чувствую достаточно молодым, вы же не видите старичка 70-летнего. У меня большой опыт как у игрока, который прошёл всё: четыре Олимпиады, 15 чемпионатов мира. Я знаю хоккей изнутри очень хорошо. Я в Государственной Думе уже работаю 18 лет, это большой стаж.

Уходить в сегодняшнее время, мне кажется, нельзя. Сегодня очень сложная обстановка. Операция, которая сегодня идёт на Украине, она уйдёт. Потом надо опять налаживать связи. К большому сожалению, у меня не укладывается в голове то, что сегодня происходит в мире, когда политику смешивают со спортом. У нас отобрали молодёжный чемпионат мира в Омске и Новосибирске, отобрали чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

У меня хорошие связи с Международной федерацией хоккея, и вообще в мире. Мы будем добиваться признания, дальнейшего сотрудничества в международном плане с нашими федерациями, с олимпийским комитетом. И, конечно, продолжать ту работу, которая уже ведётся», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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