Третьяк: у нас 11 вратарей в НХЛ! Мы рады, но лучше бы они здесь играли

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о российских вратарях, 11 из которых играют в НХЛ.



«Я очень рад, что сегодня в каждой команде есть тренер вратарей. Сегодня вратарь – это 60, а может быть, и больше процентов успеха. Посмотрите, финский вратарь уехал из «Металлурга», а у Кошечкина всё нормально, а ведь ему не давали особо играть. Уже два «сухаря» в финале, неизвестно, как сложится, сейчас счёт 3-2. Сегодня, кстати, тоже есть проблема с вратарями, но у нас 11 вратарей в НХЛ! Шестёркин идёт на «Везину». Мы рады, но лучше бы они здесь играли», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Третьяк баллотируется на пост президента ФХР. Выборы пройдут 19 мая.