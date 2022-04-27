Роман Ротенберг — о легионерах в КХЛ: надо рассчитывать на своих, они не кинут

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о том, должны ли легионеры играть в КХЛ.
«Нам надо рассчитывать на своих, свои не кинут. Команды в этом году столкнулись с проблемами после ухода легионеров. Пришло время задуматься, как сделать так, чтобы таких ситуаций, как в этом сезоне, не повторилось.
Нужны ли эти финны или шведы, которые не играют, когда начинается плей-офф, это большие риски, по вопросу легионеров надо очень хорошо думать. Надо ловить шайбу на себя, жертвовать собой, будут ли так делать легионеры, даже которые остались?» – цитирует Ротенберга ТАСС.
Напомним, текущий сезон стал для Ротенберга первым в тренерской карьере. Он возглавил СКА по ходу регулярного чемпионата. Петербуржцы вышли в плей-офф с первого места на Западе, а в Кубке Гагарина дошли до полуфинала, где уступили московскому ЦСКА.
- 27 апреля 2022
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