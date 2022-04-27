Экс-форвард «Металлурга» и «Адмирала» завершил карьеру

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и Адмирала» Джастин Ходжмэн завершил карьеру игрока. Об этом хоккеист объявил в «Твиттере».



«Что ж, ребята, для меня это всё. Сыграв свой первый матч 15 сезонов назад, я официально ухожу из профессионального хоккея. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути, это было невероятное путешествие, и я не могу дождаться, что будет дальше!» – написал Ходжмэн в «Твиттере».



Напомним, с 2012 по 2013 год нападающий выступал за «Металлург», в 2013-м играл за нижегородское «Торпедо», а также с 2013 по 2014 год выступал за «Адмирал» из Владивостока.



Также спортсмен играл за «Аризону Койотс» в НХЛ с 2014 по 2015 год.

Последняя команда игрока – чешское «Динамо» из Пардубицы.