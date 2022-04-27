Экс-форвард «Металлурга» и «Адмирала» завершил карьеру
Поделиться
Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и Адмирала» Джастин Ходжмэн завершил карьеру игрока. Об этом хоккеист объявил в «Твиттере».
«Что ж, ребята, для меня это всё. Сыграв свой первый матч 15 сезонов назад, я официально ухожу из профессионального хоккея. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути, это было невероятное путешествие, и я не могу дождаться, что будет дальше!» – написал Ходжмэн в «Твиттере».
Напомним, с 2012 по 2013 год нападающий выступал за «Металлург», в 2013-м играл за нижегородское «Торпедо», а также с 2013 по 2014 год выступал за «Адмирал» из Владивостока.
Также спортсмен играл за «Аризону Койотс» в НХЛ с 2014 по 2015 год.
Последняя команда игрока – чешское «Динамо» из Пардубицы.
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
16:15
-
15:46
-
15:33
-
14:28
-
14:24
-
14:18
-
14:00
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:22
-
08:21
-
08:06
-
07:43
-
07:25
-
07:19
-
06:51
-
06:38
-
06:18
Партнерский контент