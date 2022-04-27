Кирилл Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», отдавший 60 голевых передач за сезон

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:5) смог установить ещё одно клубное достижение.
Форвард отдал в этой встрече две результативные передачи. Теперь на его счету 60 ассистов в текущем сезоне. Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», который достиг этой отметки.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. В текущем сезоне 25-летний Капризов набрал 105 (45+60) очков в 79 матчах. В двух последних играх регулярного чемпионата «Миннесота» сыграет дома с «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш».
- 27 апреля 2022
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