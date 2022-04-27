«Салават» продлил контракт с 30-летним Картаевым. Форвард забил два гола в 37 матчах
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Нападающий Владислав Картаев заключил новый контракт с ХК «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Отмечается, что подписанное соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.
Напомним, Картаев перебрался в Уфу незадолго до выпуска из спортивной школы, после чего дебютировал сначала за «Толпар» в МХЛ, а потом и за «Салават Юлаев» в КХЛ. В 2012 он перешёл в возрождающийся «Локомотив», откуда и вернулся в систему уфимского клуба в 2019 году. С тех пор Владислав неизменно выступает в составе «юлаевцев».
В минувшем сезоне нападающий в регулярном чемпионате и плей-офф Картаев провёл за «Салават» 37 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+2».
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