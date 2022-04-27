Р. Ротенберг: матчи СКА и ЦСКА — это классика. Как «Реал» Мадрид — «Барселона»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением об армейском дерби, сравнив матчи санкт-петербургской командой и ЦСКА с противостоянием футбольных «Реала» и «Барселоны».



«Я бы хотел увидеть в матче открытия арены в Петербурге СКА и ЦСКА. В рамках КХЛ, а не выставочной встречи, потому что это классика. Как «Реал» Мадрид — «Барселона». Мы хотим собирать на каждой встрече 21 тыс. зрителей. У нас для этого всё есть. Будем работать», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, по итогам регулярки СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.



Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.