Р. Ротенберг: матчи СКА и ЦСКА — это классика. Как «Реал» Мадрид — «Барселона»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением об армейском дерби, сравнив матчи санкт-петербургской командой и ЦСКА с противостоянием футбольных «Реала» и «Барселоны».
«Я бы хотел увидеть в матче открытия арены в Петербурге СКА и ЦСКА. В рамках КХЛ, а не выставочной встречи, потому что это классика. Как «Реал» Мадрид — «Барселона». Мы хотим собирать на каждой встрече 21 тыс. зрителей. У нас для этого всё есть. Будем работать», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Напомним, по итогам регулярки СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.
Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.
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