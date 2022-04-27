Капризов повторил свою лучшую серию по числу матчей с 2+ очками

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:5) отдал две результативные передачи.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «дикарей» набрал не менее двух очков в четвёртой встрече подряд и повторил свою лучшую по этому показателю серию в заокеанской карьере. В сезоне-2020/2021 Капризов набирал 2+ результативных баллов в четырёх матчах подряд. В истории «Миннесоты» лишь двое игроков выдавали более продолжительные серии — Матс Цуккарелло (шесть матчей в текущем сезоне) и Кевин Фиала (по пять встреч в текущем сезоне и в чемпионате-2019/2020).

Отметим, что Капризов имеет шансы повторить лучшую серию в истории клуба, так как «дикарям» предстоит сыграть ещё два матча в нынешней регулярке. В последних встречах «Миннесота» сыграет дома с «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш».

В текущем сезоне 25-летний Капризов набрал 105 (45+60) очков в 79 матчах.