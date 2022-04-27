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«Поздравляю, любовь моя». Шубская вместе с детьми поучаствовала в церемонии Овечкина

«Поздравляю, любовь моя». Шубская вместе с детьми поучаствовала в церемонии Овечкина
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Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вместе с детьми, Сергеем и Ильёй, поздравила мужа по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Видео с поздравлением Шубской было показано в ходе церемонии чествования.

«Поздравляю, любовь моя. Мы так тобой гордимся!» — приводит слова Шубской RMNB.

«Хорошая работа, папа!» — сказал старший сын Сергей, подняв большой палец вверх. Младший сын, Илья, попытался повторить за Сергеем.

Напомним, перед заключительной домашней встречей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» устроил официальную церемонию чествования 36-летнего российского форварда Александра Овечкина по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Этому событию посвящён один из секторов в фойе арены, где размещены различные значимые вехи в карьере Овечкина в «Кэпиталз». Саму встречу с «Айлендерс» он пропустил из-за повреждения верхней части тела.

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