Капризов — на вопрос, будет ли есть торт на 25-летие: нет, я должен оставаться худеньким

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, которому 26 апреля исполнилось 25 лет, ответил на вопрос, будет ли есть торт после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс».



«Нет, я должен оставаться худеньким перед стартом плей-офф», — приводит слова российского нападающего официальный сайт НХЛ.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля по московскому времени завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. В текущем сезоне 25-летний Капризов набрал 105 (45+60) очков в 79 матчах.