«Санька, какой же ты у нас молодец». Родители Овечкина поздравили сына в ходе церемонии
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Родители нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поздравили сына по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Видео с поздравлениями Татьяны и Михаила Овечкиных были показаны в ходе церемонии чествования.
«Саня, привет, сынок. Санька, какой же ты у нас молодец, умница. Мы с папой очень гордимся тобой, любим тебя и желаем тебе всего самого, самого доброго, а самое главное — здоровья, чтобы всё у тебя получилось так, как ты хочешь», — приводит слова Татьяны Овечкиной RMNB.
«Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Вашингтон Кэпиталз», руководство команды за поддержку Александра Овечкина, пожелать всем здоровья, счастья и всего самого хорошего. Большое спасибо!» — сказал Михаил Овечкин.
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