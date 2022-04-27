«Санька, какой же ты у нас молодец». Родители Овечкина поздравили сына в ходе церемонии

Родители нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поздравили сына по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Видео с поздравлениями Татьяны и Михаила Овечкиных были показаны в ходе церемонии чествования.

«Саня, привет, сынок. Санька, какой же ты у нас молодец, умница. Мы с папой очень гордимся тобой, любим тебя и желаем тебе всего самого, самого доброго, а самое главное — здоровья, чтобы всё у тебя получилось так, как ты хочешь», — приводит слова Татьяны Овечкиной RMNB.

«Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Вашингтон Кэпиталз», руководство команды за поддержку Александра Овечкина, пожелать всем здоровья, счастья и всего самого хорошего. Большое спасибо!» — сказал Михаил Овечкин.