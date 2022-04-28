Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос, могут ли дорогие хоккеисты покинуть команду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, могут ли дорогие хоккеисты покинуть команду.

«Смысл в том, что мы будем продолжать развивать свою молодёжь, давать ей возможность проявлять себя. Первый шаг сделан, он не такой яркий, как хотелось бы, но будем двигаться дальше. Наши мальчишки только заиграли, как некоторые сразу обращают свой взгляд за океан. Все хотят себя попробовать, у людей есть мечта, я их понимаю, но мы стараемся удержать ребят.

Могут ли уйти дорогие хоккеисты? Нельзя исключать подобного развития событий, у нас в планах есть обновление команды. Мы верим в труд. Доверие, коллектив и работа принесут свои плоды. Если ни сегодня, то завтра и послезавтра точно», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.