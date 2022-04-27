Более 50% игроков НХЛ хотели бы бросать как Александр Овечкин

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Игрокам предлагалось ответить на вопрос, чьим броском они хотели бы владеть.

53,1% хоккеистов сошлись во мнении, что хотели бы бросать как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На втором месте финишировал американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, получивший 24% голосов. Замкнул тройку финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне, за которого проголосовали 3,4%.

Отметим, что в топ-5 попал также форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, получивший 1,7% голосов, и пара из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. За обоих нападающих проголосовали 1,3% игроков.