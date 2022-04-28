Кудашов — о ситуации на мировой арене: уверен, когда-то всё это закончится

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о ситуации с хоккейной сборной России.

«Готов ли я продолжать работу в национальной команде? В первую очередь это зависит от главного тренера сборной и Федерации хоккея России. У меня огромное желание, если я понадоблюсь, то всегда готов помочь. Я очень переживаю за нашу молодёжь 16-20 лет, хочу, чтобы ребята не потеряли международный опыт. Им надо развиваться, соревноваться с другими странами, обогащаться. Необходимо повариться в собственном соку, увидеть тенденции хоккея. Уровень соперничества очень важен. Уверен, когда-то всё это закончится», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.