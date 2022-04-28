Кудашов — о ситуации на мировой арене: уверен, когда-то всё это закончится
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о ситуации с хоккейной сборной России.
«Готов ли я продолжать работу в национальной команде? В первую очередь это зависит от главного тренера сборной и Федерации хоккея России. У меня огромное желание, если я понадоблюсь, то всегда готов помочь. Я очень переживаю за нашу молодёжь 16-20 лет, хочу, чтобы ребята не потеряли международный опыт. Им надо развиваться, соревноваться с другими странами, обогащаться. Необходимо повариться в собственном соку, увидеть тенденции хоккея. Уровень соперничества очень важен. Уверен, когда-то всё это закончится», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Комментарии
- 28 апреля 2022
-
11:48
-
11:15
-
11:13
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:10
-
07:51
-
07:00
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:33
-
05:42
-
05:29
- 27 апреля 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:13
-
23:04
-
22:54
-
22:35
-
22:13
-
21:56
-
21:35
-
21:15
-
20:55
-
20:25
-
20:00
-
19:40
-
19:28
-
18:55
-
18:31
-
18:25
Партнерский контент